"Speriamo che i negozi aprano anche domenica"

"Tre giornate di rilievo per il centro storico che i commercianti potranno sfruttare al meglio, anche aprendo le loro attività domani". Così il presidente di Confcommercio Foligno, Aldo Amoni, ha commentato il taglio del nastro della quarta edizione del Mercato europeo. Circa 80 espositori, provenienti dall’Italia, dall’Europa e altri Paesi, con i loro banchi, dalle 10 fino alle 24, con una vetrina di ricercatezze artigianali e di prodotti enogastronomici, lungo via Oberdan, via Umberto I, largo Carducci, Piazza Matteotti e Piazza della Repubblica.

La manifestazione è stata promossa dalla Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti) che aderisce alla Confcommercio. Oltre al presidente di Confcommercio Foligno, Aldo Amoni, hanno partecipato anche il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini e l’assessore al Commercio, Michela Giuliani.

"Eventi del genere sono in grado di rivitalizzare il centro storico, il commercio, le attività ricettive e di ristorazione, specialmente in questa fase di ripresa e rinascita – ha detto Zuccarini - Ringrazio il Presidente di Confcommercio Foligno Aldo Amoni, Federico Zelli, vicesegretario Nazionale Fiva e coordinatore nazionale dell’evento, Mauro Fortini presidente umbro Fiva per il grande lavoro organizzativo e l’assessore al Commercio e Turismo Michela Giuliani e gli uffici che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa".