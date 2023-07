SpencerHill Festival al via Da domani proiezioni musica e incontri a tema

È pronto a partire lo SpencerHll 2023, il Festival dedicato a Bud Spencer e Terence Hill che per la prima volta arriva in Italia, con Gubbio scelta come città ospitante. La manifestazione prenderà il via da giovedì, ma già da lunedì gli organizzatori sono arrivati in città per preparare e allestire Piazza Quaranta Martiri. L’offerta è ampia e variegata: dalla proiezione dei migliori film dell’iconico duo nell’Open Air Cinema Park fino alla gelateria Girotti, da sempre di proprietà della famiglia di Terence Hill, passando per concerti, interviste a personaggi che hanno collaborato con gli attori, così come la mostra di una collezione di flipper d’epoca, una mostra di auto americane d’epoca e il raduno di dune buggy. Sarà possibile anche un coinvolgimento diretto grazie agli Spencerhill Games, sfide particolari che ispirate al mondo dei due attori: ci si potrà cimentare nella gara di birra e salsicce e il torneo di braccio di ferro. Sarà inoltre presentato la nuova versione del videogioco dedicato a Bud Spencer e Terence Hill, chiamato “Slaps and Beans” (“Schiaffi e fagioli”). La circolazione subirà ovviamente delle modifiche che andranno certamente ad influire sulla viabilità e sulla vivibilità soprattutto del centro storico, ma l’importanza della kermesse a livello turistico ed economico sottolinea la necessità di collaborazione tra enti e cittadini, sempre finalizzata a una promozione adeguata del territorio. Saranno dunque vietati il transito e la sosta in tutta Piazza Quaranta Martiri, ad eccezione di alcune categorie di lavoratori o residenti della zona per operazioni di caricoscarico. Altri divieti riguardanti singole giornate e determinati spazi che verranno utilizzati da eventi relativi allo SpencerHill saranno segnalati dall’apposita segnaletica stradale; per permettere a tutti di raggiungere il centro storico in comodità, è stato istituito il servizio gratuito navetta speciale parcheggi, che collegherà tutti i parcheggi nelle immediate vicinanze del centro storicoper tutta la durata dell’evento: da giovedì 27 a sabato 29 luglio dalle ore 10 alle 24; domenica 30 luglio fino alle ore 20. Il servizio avrà una frequenza di 20 minuti grazie all’utilizzo di un moderno autobus urbano Citaro Hybrid che ha una capienza di 84 posti e uno spazio dedicato ai passeggeri a mobilità ridotta. Inoltre, il servizio navetta–centro storico viene confermato per tutto il periodo con l’orario 7.30 – 19.30.