Specializzati nella gestione delle emergenze

SPOLETO L’esperienza del terremoto insegna: i dipendenti comunali si specializzano nelle pratiche amministrative da attivare dopo catastrofi naturali. Nei giorni scorsi otto dipendenti dell’Ente hanno concluso il Master di primo livello in management tecnico amministrativo post-catastrofe negli enti locali. Organizzato nell’ambito del progetto “Territori Aperti“ del Dipartimento di Ingegneria civile, edile, ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila, il master ha visto la partecipazione di tre architetti (Denis Rotondaro, Maria Caterina Cimminella e Michela Sciabordi), due ingegneri (Lorenzo Proietti Bidolli e Stefania Zazzera) e tre funzionarie (Loredana Angeli, Giuseppina Luzzi e Alessia Murasecco), che si aggiungono all’architetto Sara Spitella e all’ingegnere Fabio Ceccarelli che hanno conseguito il master nell’anno accademico 2022-2023. Il percorso formativo ha permesso agli otto dipendenti del Comune di sviluppare competenze tecniche e giuridico-amministrative per la buona gestione, anche in rete, dell’emergenza.