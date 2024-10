Speciale trekking urbano tra le grandi sculture

L’antico diventa il palcoscenico per le opere dei più grandi scultori contemporanei. Anche quest’anno la Fondazione Progetti Beverly Pepper parteciperà alla Giornata del Contemporaneo: per il pubblico di tuderti e turisti, numerosi in questi giorni in città per la Disfida di San Fortunato, è stata organizzata una visita speciale. Domani, dalle 15 alle 17, si darà vita a un trekking urbano unico, con due tappe inedite: il parco di Beverly Pepper e il Neruda’s Gate, l’opera monumentale di Mark Di Suvero installata in occasione del Todi Festival e ancora situata in Piazza del Popolo. "Per la prima volta queste due opere saranno in dialogo – afferma la storica dell’arte Arianna – sveleremo i rapporti tra la scultrice americana e Mark di Suvero, i punti di contatto tra i due artisti. Ci interrogheremo su come le due opere entrano all’interno di contesti storici come la centrale Piazza; tra antico e contemporaneo proseguiremo per le vie della città e per i panorami suggestivi su cui la città si affaccia". L’opera in acciaio verniciato di rosso sarà trasferita, entro la fine del mese, al Parco di Ponterio, nelle immediate vicinanze dello storico Ponte Bailey, una struttura della seconda guerra mondiale riaperta da alcuni mesi al transito pedonale, smontata nella zona del Valdarno e portata qui negli anni Cinquanta. È anche grazie alla ristrutturazione di questo ponte sul Tevere che Todi si gioca la carta di Città Capitale dell’arte contemporanea, esse do risultata una delle cinque realtà finaliste a livello nazionale.