Spaccio, giovane denunciato. Aveva anche un coltello

Alla vista della polizia, getta via un borsello contenente hashish e cocaina, ma agli genti lo recuperano e denunciano un ragazzo di 23 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Domenica mattina i poliziotti del commissariato di Spoleto, in piazza del Mercato, hanno notato un giovane a loro ben noto in ragione di specifici precedenti proprio in materia di stupefacenti. Alla vista della pattuglia della volante, il 23enne ha velocemente tentato di disfarsi di un borsello. A quel punto gli agenti, insospettiti dall’insolito comportamento, hanno deciso di sottoporlo ad una verifica più approfondita. Gli operatori, infatti, dopo aver recuperato il borsello, hanno trovato al suo interno sette involucri contenenti hashish e due involucri con cocaina, già pronti per lo spaccio al dettaglio. Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e quindi la polizia ha esteso la perquisizione anche all’abitazione. All’interno della camera in uso al 23enne, sono stati rinvenute ulteriori dosi di hashish e cocaina. La droga, per un peso complessivo di oltre 4,39 grammi di hashish e circa 1 grammo di cocaina, è stata posta sotto sequestro. Il giovane è statodenunciato alla magistratura per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.