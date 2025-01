Spaccio di cocaina in strada, arrestato un pusher di 38 anni

GUALDO TADINO – I Carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto comincia durante un servizio mirato al contrasto e alla repressione dello spaccio, nel corso del quale i militari hanno controllato un’autovettura i cui occupanti avevano destato sospetti per il loro comportamento nervoso. Il controllo ha permesso ai Carabinieri di rinvenire una dose di cocaina nella disponibilità del conducente, il quale ha poi ammesso di averla appena acquistata. Immediate le ricerche in zona da parte degli operanti dell’Arma, che sono così riusciti a rintracciare e identificare il presunto autore della vendita di droga, il 38enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e domiciliare del sospettato, dove sono state trovate e sequestrate altre cinque dosi di cocaina. Il 38enne è stato arrestato e il suo arresto convalidato. Per l’acquirente è anche scattato il ritiro della patente di guida.