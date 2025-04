Trovato con 14 dosi di cocaina in auto. Erano dentro lo sportellino del carburante

Perugia, 12 aprile 2025 - L'atteggiamento equivoco di un uomo appoggiato ad un veicolo ha insospettito la Polizia. Gli agenti non avevano torto. Deciso di ispezionare l'auto, i poliziotti hanno trovato nascosto all’interno dello sportellino del carburante, un contenitore con 14 involucri che contenevano una sostanza polverosa e in cristalli. Dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo cocaina. Inoltre, all’interno di un marsupio, sono stati rinvenuti 385 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L'uomo, 23enne di nazionalità albanese, accompagnato in Questura per le attività di rito, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.