Spacciatore di cocaina arrestato. Fermato nei pressi della stazione

TERNI Da Latina a Terni per spacciare cocaina. I carabinieri nel pomeriggio di sabato scorso hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 23enne di origini albanesi, senza fissa dimora in Italia ed incensurato. Il giovane è stato notatto alla guida di un’utilitaria nei pressi della stazione ferroviaria. Alla vista delle forze dell’ordine ha cercato di allontanarsi ma è stato fermato. Ha detto di provenire da Latina, dove effettivamente era stata noleggiata l’auto, ma non ha saputo giustificare la propria presenza in città. E’ scattata quindi la perquisizione che ha permesso ai carabinieri di rinvenire in suo possesso 70 grammi di cocaina, suddivisi in 63 dosi, e la somma di 1200 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provennto dello spaccio. Per il 23enne sono scattati l’arresto, convalidato dal giudice che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, e il divieto di tornare a Terni.