"Sostegno del Comune ai pendolari". L’Ente chiede un tavolo tecnico

"Continueremo a sostenere le legittime richieste dei pendolari orvietani come abbiamo fatto in questi anni e a portare le loro istanze sui tavoli regionali e nazionali". Lo afferma l’assessore ai Trasporti Gianluca Luciani che ha partecipato all’incontro pubblico promosso dal Comitato pendolari Roma-Firenze. "Con i rappresentanti del comitato c’è stato e c’è un confronto continuo e collaborativo sulle criticità dei collegamenti ferroviari nel nostro territorio – prosegue Luciani – che dall’inizio dell’anno si sono aggravate a causa dei lavori di ammodernamento che stanno interessando ampi tratti della linea tra Firenze e Roma. L’amministrazione comunale si è adoperata sin da subito con la direzione regionale di Trenitalia Umbria per trovare delle soluzioni che potessero contenere i disagi almeno per alcune fasce orarie. Tuttavia sarebbe stata necessaria un’interlocuzione anche con la direzione regionale della Toscana, competente per molti treni che riguardano il nostro territorio, e quindi fondamentale oltre che auspicabile il coinvolgimento e il sostegno della Regione. Per questo il 7 gennaio avevamo chiesto un incontro urgente al neo assessore regionale ai Trasporti, Francesco De Rebotti, con cui finalmente, anche dopo le sollecitazioni dirette fatte dal sindaco Tardani alla presidente Proietti, parleremo il 7 marzo. Ribadiremo la richiesta, sostenuta da una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, di riaprire il tavolo tecnico tra Regione, Comune, Rfi e Trenitalia. Allo stesso modo siamo in attesa di una data per incontrare il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al quale porteremo le proposte e le richieste dei pendolari orvietani ma anche un supporto per verificare tecnicamente con Trenitalia le migliori soluzioni per garantire collegamenti veloci tra Orvieto e Roma".