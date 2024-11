Sosta selvaggia, pattuglia notturna per le multe

PERUGIA – Alle tariffe agevolate si associa la lotta alla sosta selvaggia. "Fin dai primi giorni dall’inizio del mandato – ha detto l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi – ho subito affrontato la tematica, un problema atavico che da tempo interessa la nostra città. Vorrei ricordare che la sosta selvaggia non è semplicemente un fenomeno di mal costume o maleducazione, ma una condotta illecita che produce e ipotesi di reato". Da qui l’annuncio che il venerdì e il sabato la pattuglia notturna della polizia locale (dalle una alle sette del mattino) d’ora in poi oltre che di viabilità e incidenti si occuperà anche di sanzionare chi parcheggia in divieto di sosta. Il Comune ha nel mirino tutte le zone dell’acropoli, ma anche strade come viale Roma, via del Lavoro, via XIV Settembre solo per citarne alcune. "Interverremo con rigore, non con rigidità" ha spiegato la sindaca Vittoria Ferdinandi. "Per cercare di risolvere questa problematica – ha aggiunto Vossi - ho ritenuto opportuno coinvolgere chi in futuro intensificherà i controlli, ossia la polizia locale, ma soprattutto ho richiesto la collaborazione di chi, Saba-Sipa di contribuire ad offrire alternative a chi pone in essere condotte illegittime. L’assessore allo sviluppo economico Andrea Stafisso ha rappresentato che l’idea posta alla base dell’iniziativa è quella di assicurare un’esperienza di fruizione della città e delle attività commerciali favorendo l’utilizzo dei parcheggi a prezzi calmierati. Per questo l’amministrazione ha avviato un confronto con Saba e con le associazioni di categoria che ha prodotto tariffe ridotte per il periodo natalizio, ma anche strutturali per la fruizione delle attività presenti in centro".