Sorpreso dai carabinieri con dieci dosi

PERUGIA - Non solo Fontivegge o i vicoli del centro storico. Il fenomeno dello spaccio di droga a Perugia è distribuito in tutto il territorio, dal centro alla periferia, con aree più critiche, ma non “esclusive“. Lo confermerebbe l’arresto compiuto dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Perugia che hanno sorpreso in flagranza di reato un 29enne albanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel contesto delle attività di controllo per la prevenzione e repressione proprio di reati legati alla droga, i militari hanno sottoposto a controllo il giovane straniero, il quale, al momento di passare di fronte al loro posto di blocco, ha insospettito i carabinieri. Sospetti che hanno avuto riscontro. Infatti, l’uomo non avrebbe saputo fornire una spiegazione e una destinazione plausibili, un tentennamento e il conseguente stato di agitazione che ha ulteriormente insospettito i carabinieri. A quel punto, il controllo si è fatto più mirato, con una perquisizione sia del giovane che della sua auto. Perquisizione che ha portato a rinvenire 10 dosi di cocaina per un totale di 7 grammi. Per questo motivo, il 29enne è stato dichiarato in stato di arresto. Il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, applicando all’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.