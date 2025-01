Sopralluogo nella casa della tragedia

Vigili del fuoco e agenti della polizia tornano oggi nell’appartamento di via XX Settembre in cui nella notte di San Silvestro, a causa di un incendio, hanno perso la vita la signora Anna, 86 anni, e il figlio Mauro, 59, entrambi molto conosciuti nel quartiere. L’obiettivo del sopralluogo è stabilire l’innesco del rogo, da cui si è sprigionato il denso fumo che ha soffocato madre e figlio, insieme al cane della coppia. Se l’ipotesi dell’incidente è quella piuù accreditata dagli inquirenti, resta un mistero l’innesco del rogo. Non è chiaro infatti dove siano partite le fiamme, che madre e figlio avrebbero peraltro cercato di spegnere con dell’acqua prima di essere sopraffatti dal fumo, tanto che la morte di entrambi viene ricondotta ad asfissia. Sulle salme l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia, esame che sarà effettuato anche sulla carcassa del cane. Il sopralluogo odierno servirà comunque a raccogliere elementi per individuare l’origine dell’incendio, se si tratti di un corto circuito oppure di una dirversa casualità, a cominciare da eventuali sistemi di riscaldamento. Tra i misteri, il fatto che nella palazzina di due piani in cui insiste l’abitazione nessuno dei vicini si sia accorto di nulla. E che madre e figlio non abbiano avuto il tempo di chiedere aiuto.