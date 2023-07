Sopra il Muro e Isola diventano una sola coop

Si sono incontrate a metà strada per suggellare l’unione di intenti, le cooperative sociali "Sopra il Muro" di Gualdo Tadino e "Isola" di Panicale, dando vita alla cooperativa di inclusione lavorativa più grande dell’Umbria. Due assemblee molto partecipate, nel corso delle quali i soci lavoratori hanno deliberato l’integrazione tra le due realtà che avverrà con la fusione per incorporazione della cooperativa Isola in Sopra il muro, e che le vedrà diventare insieme una grande impresa pronta per le sfide che il Pnrr metterà di fronte. "L’integrazione tra Isola e Sopra il Muro – afferma Giampaolo Tomassoli, presidente di Sopra il Muro – ha fatto nascere un’unica cooperativa sociale di inserimento lavorativo, tra le più grandi e professionali del centro Italia". Dall’unione nasce una coop sociale con più di 14 milioni di euro di valore della produzione, 516 lavoratori di cui 129 sono persone svantaggiate, dove il 72% dei lavoratori sono soci della cooperativa. Un’impresa che continuerà ad operare nel mercato senza mai perdere di vista le finalità tipiche della cooperazione sociale. Sarà un’impresa più grande, più solida che offrirà maggiori opportunità di inclusione sociale e lavorativa alle persone con disabilità.