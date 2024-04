"Sono deceduti sanità e diritti". I finti manifesti sono ’politici’

Finti manifesti funebri apparsi su alcune zone della città. In realtà si tratta di propaganda elettorale che critica alcuni aspetti della vita amministrativa come la sanità. Ad affiggerli Omphalos, l’associazione a difesa dei diritti civili contro ogni forma di discriminazione sessuale e a difesa dei diritti Lgbtqia+ e quello di Porco rosso, l’associazione e circolo Arci antifascista, ecologista transfemminista e antirazzista con sede nel centro storico perugino. Nei manifesti si parla dell’avvenuto decesso dei ‘diritti civili’ , della ‘sanità pubblica’, dell’occupazione giovanile’, dei ‘trasporti pubblici’: ‘ne da il triste annuncio l’amministrazione di destra della città di Perugia. Graditi voti non fiori’ si legge. Proprio Omphalos nell’assemblea generale di qualche giorno fa ha confermato il supporto alla candidatura di Vittoria Ferdinandi a sindaca della città di Perugia. "L’assemblea, chiamata a discutere del percorso verso le elezioni amministrative, ha approvato con voto unanime la relazione del presidente dell’associazione, Stefano Bucaioni, con la quale si conferma l’appoggio alla candidatura unitaria della coalizione progressista".