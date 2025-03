Socialità, benessere e senso civico: "Prendiamoci cura del Chico Mendez"

Questa volta l’appuntamento è alle 10.15 in via Guerriero Guerra. Obiettivo, passeggiare insieme riqualificando gli spazi pubblici di Perugia - in particolare del parco cittadino Chico Mendez - e contemporaneamente fare attività fisica. Parliamo dell’iniziativa organizzata da Retake Perugia per il weekend, dedicata alla cura del territorio e aperta a bambini, famiglie e singoli cittadini. Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP (bit.ly/4i7c9iA): gli strumenti per la raccolta (guanti, pinze e sacchetti) saranno forniti da Retake.

"Oggi - dichiara Silvia Manni, referente di Retake Perugia - ci prendiamo cura degli spazi urbani e dell’ambiente che ci circonda, insieme all’associazione Salvi Natura, con un’iniziativa nata per connettere attività sportiva, senso civico e rispetto per l’ambiente. Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi: ogni piccolo gesto ha un grande valore!". Retake ha già operato in via Birago e in via dei Filosofi dove si è occupata del parco Sant’Anna.