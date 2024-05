Slitta il pagamento degli stipendi. Il sindacato sulle barricate

SPOLETO Da agosto slitterà il pagamento degli stipendi allo stabilimento militare di Baiano (foto) La Uil pubblica amministrazione conferma "lo stato di agitazione dei lavoratori dell’Agenzia industrie Difesa dello stabilimento di Baiano di Spoleto". Lo stabilimento conta circa 130 dipendenti tra civili (120) e militari (10). "Da qualche giorno - spiega il segretario provinciale organizzativo Uil Pa Jacopo Zanelli – a causa del cambio del direttore generale, c’è stata la modifica dell’emissione del pagamento dello stipendio. Da agosto, invece che il 23 del mese, sarà erogato il 27. "Una decisione - continua Zanelli - presa senza la minima consultazione delle rappresentanze sindacali. Quest’ultime avrebbero potuto evidenziare come tale scelta ha delle ripercussioni importanti su i lavoratori che hanno organizzato la vita tra rate del mutuo e scadenze varie". "Lo stabilimento – conclude Zanelli - è fermo da quattro anni. Non ci sono state commesse né ordini negli ultimi 18 mesi. Un calo vertiginoso del lavoro che ha provocato il mancato rinnovo dei contratti di somministrazione. Uno stallo che non ci fa ben sperare per il futuro del sito di Spoleto, e, alla luce di ciò, riteniamo inevitabile l’aggravamento dello stato di agitazione."