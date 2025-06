Manutenzione Caina e Oscano. Betti: "Serve programmare"

"Serve una programmazione annuale di interventi strutturali per la ripulitura, la manutenzione e la messa in sicurezza idraulica dell’alveo dei torrenti Caina e Oscano, soprattutto nelle aree abitate e agricole, al fine di garantire la prevenzione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio". Lo chiede, con una interrogazione all’Esecutivo di Palazzo Donini, il capogruppo del Partito democratico all’Assemblea legislativa dell’Umbria, Cristian Betti (nella foto). "In particolare al torrente Caina - ricorda il consigliere Dem - su ampi tratti del territorio circostante la crescente urbanizzazione e l’intensificazione delle attività agricole e zootecniche hanno portato a un aumento del carico inquinante in entrambi i corsi d’acqua, generando anche molte preoccupazioni rispetto alla sicurezza idrogeologica della zona". Betti sottolinea "l’importanza di un monitoraggio costante e di interventi programmati. Attualmente, il regime idraulico del Caina è irregolare e monitorato solo da un idrometro in località Monticelli, con dati limitati ai livelli idrometrici. Questo non è sufficiente per garantire una gestione efficace delle due risorse idriche. Sarebbe necessario dunque un approccio più strutturato e proattivo, che preveda non solo la pulizia degli alvei, ma anche una manutenzione regolare e mirata per entrambi i torrenti. Bisogna ricordare che nel 2010, il Torrente Caina esondò a Mantignana, causando danni significativi a strutture produttive e abitazioni. Le segnalazioni degli amministratori locali evidenziano che la situazione si sta nuovamente deteriorando".