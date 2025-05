Strada del Cipressino: "La Regione si confronti con noi"

In un momento particolarmente difficile per le infrastrutture maremmane, arriva una notizia che ha suscitato grande soddisfazione tra gli operatori locali e le istituzioni: sono stati stanziati 65 milioni di euro per l’adeguamento della strada del Cipressino, che collega l’Amiata alla costa toscana e adesso si conoscono anche gli interventi da fare. La notizia è stata annunciata dal presidente della Regione Eugenio Giani e rappresenta un importante investimento volto a migliorare la viabilità e favorire lo sviluppo economico del territorio. Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto, ha commentato con entusiasmo questa iniziativa, sottolineando come questa somma, inserita nel patto sul Fondo di sviluppo e coesione, permetterà di realizzare tre interventi strategici: il primo da Paganico al fiume Ombrone, il secondo riguardante le intersezioni verso Cinigiano, Montalcino e la Val d’Orcia, e il terzo da Zancona fino a Magliesi. Breda ha inoltre evidenziato l’importanza di un dialogo costruttivo tra le istituzioni e le associazioni di categoria.

"Chiediamo alla Regione – dice quindi il presidente di Cna – di confrontarsi con noi per condividere i dettagli degli interventi, i tempi e le modalità di esecuzione, in modo da tutelare le imprese e informare correttamente la comunità".

Il presidente di Cna ha concluso sottolineando come la situazione delle infrastrutture nella provincia di Grosseto sia critica e rappresenti un ostacolo allo sviluppo economico: "Interventi come questi – conclude Breda – sono fondamentali per garantire la tenuta del nostro territorio e aprire nuove possibilità di crescita futura".