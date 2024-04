Sistemi di risalita al centro storico, migliora l’accessibilità Il progetto di risalita pedonale a Castiglione del Lago prevede il recupero delle scalinate esistenti e l'installazione di illuminazione per favorire il collegamento tra parcheggi e centro storico. L'ascensore Sant'Agostino è in fase di realizzazione, mentre per l'ascensore del Duca sono in corso i lavori di montaggio degli impianti. I costi complessivi ammontano a 950mila euro.