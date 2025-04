Sir Susa Vim Perugia vince la prima semifinale scudetto con Plotnytskyi protagonista

C’è ottimismo tra la tifoseria della Sir Susa Vim Perugia che sabato sera ha visto vincere la prima partita della serie di semifinale scudetto abbastanza agevolmente. I block-devils sono apparsi cinici e determinati, uno dei protagonisti della sfida è stato senza ombra di dubbio lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi che ha esternato il suo pensiero sul momento: "Siamo in semifinale, tutti vogliono vincere, e Civitanova Marche ha dimostrato di volerlo anche senza il suo capitano. Lo hanno fatto vedere nel nostro palazzetto e quindi gara-due sarà ancora più tosta. Sicuramente ora – continua Oleh Plotnytskyi – i marchigiani avranno più confidenza e saranno ancora più determinati. Noi, comunque, ci siamo allenati bene questa settimana, vedremo il risultato. In trasferta dobbiamo esprimerci come sappiamo, mettendo in campo tutto il lavoro fatto durante l’anno".

"Loro in casa hanno sempre fatto bene – sottolinea ancora lo schiacciatore della Sir Susa Vim Perugia –, sarà una partita dura, ma vogliamo mantenere un livello alto. La battuta può essere un fondamentale che può aiutare, ma se non fai cambio-palla non serve. Soprattutto nei play-off, fare ace è molto difficile. Bisogna lavorare anche sulla correlazione muro-difesa per sfruttare ogni occasione. Nei play-off tutti sono concentrati e non lasciano cadere la palla. Bisogna mantenere la calma e fare il break giocando di squadra. Civitanova Marche non è solo una squadra, ma anche una società costruita molto bene, con giocatori sempre validi e un pubblico caldo. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi".

"Ci aspetta un palazzetto caldo, lo sappiamo già, ma anche i nostri tifosi ci saranno e, sebbene saranno in inferiorità numerica, faranno sentire la loro voce, come sempre – conclude lo schiacciatore Plotnytskyi –. Se abbiamo occasione di chiudere, dobbiamo farlo subito. Non bisogna mai rilassarsi. Il gruppo è molto unito, lo spogliatoio conta tantissimo".