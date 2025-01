Sindaco, vice e assessori

TERNI La somma di 65.688 euro è l’impegno di spesa assunto con determina dalla direzione Affari generali del Comune per il pagamento delle indennità di gennaio 2025 di sindaco, vicesindaco e assessori. L’indennità mensile lorda da erogare al sindaco è di 11.040 euro; quella del vicesindaco di 8.280 euro e per i sette assessori 6.624 euro ciascuno. A tutti gli amministratori che fanno parte della Giunta comunale spetta l’indennità piena, sottolinea la direzione Affari generali di Palazzo Spada prendendo atto "della nuova disciplina delle indennità di carica per il sindaco, vicesindaco ed assessori (nonché presidente del Consiglio comunale) e delle coperture finanziarie previste al comma 586 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 a carico del Bilancio dello Stato". Nel 2024 è entrata infatti a regime, con il massimo degli aumenti previsti e gradualmente applicati dal 2022, l’indennità di carica di sindaco e assessori prevista, secondo le dimensioni demografiche del comune di riferimento, nella legge di bilancio 2022. Moltiplicando per i dodici mesi l’impegno di spesa di gennaio, l’indennità annua dei rappresentanti della Giunta comunale si aggira complessivamente sui 788.256 euro.