Sindaco, Risini vuole il bis: "La mia Città della Pieve ha bisogno di continuità"

Punta al bis Fausto Risini e annuncia la sua ricandidatura a sindaco per Città della Pieve con una lettera aperta alla sua città. Così dopo 5 anni alla guida del Comune di Città della Pieve, ha confermato di guidare la lista civica "Liberamente" alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. "Abbiamo servito la nostra Città con il massimo impegno e passione, sempre consapevoli di quale onore e quale responsabilità fosse", apre dunque con i ringraziamenti "a tutti coloro che ci hanno aiutato, incoraggiato e anche criticato con spirito sincero per spronarci a fare sempre meglio. Sono stati 5 anni emozionanti ma a tratti davvero duri. Oltre due anni e mezzo di emergenza sanitaria Covid-19, che hanno completamente paralizzato l’attività amministrativa e qualsiasi tipo di politica di progettazione e sviluppo. Abbiamo fatto i conti con la guerra che ha generato uno shock negativo sull’economia mondiale, con i costi delle utenze quasi triplicati e l’aumento esponenziale delle materie prime per i lavori nei cantieri. Grazie a questo intenso lavoro – dice Risini – oggi assistiamo ad una continua apertura di cantieri di grande rilevanza. Un bilancio pubblico, con 518.000 euro di avanzo libero di gestione. Oltre 7 milioni di euro, intercettati tra Pnrr e bandi regionali e nazionali. Senza contare i numerosi lavori di cui abbiamo sollecitato la realizzazione agli enti sovraccomunali. Una città che nei prossimi due anni vedrà portati a termine tutti gli interventi promessi nella precedente campagna elettorale".

E ancora, "siamo consapevoli – le parole del sindaco uscente - che molto c’è da fare e da migliorare. In questi anni possiamo aver commesso degli errori, ma siamo stati costantemente mossi dalla volontà di prenderci cura di Città della Pieve, come si fa con ciò che si ama davvero. Per non fermare il futuro, per far crescere ancora il nostro territorio, per le future generazioni, abbiamo deciso di ricandidarci alla guida della città. Oggi più che mai orgogliosi di fare squadra, insieme a voi, al servizio della nostra comunità".

Un messaggio che si basa sull’idea di piena continuità con il progetto già avviato dalla giunta di centrodestra e che adesso dovrà affrontare la sfida elettorale con gli altri due candidati in corsa: Rispettivamente Lucia Fatichenti con la civica "#CambiAmo" (che della giunta Risini è stata una componente poi dimessasi per divergenze politiche) e il rappresentante della civica di centrosinistra Marco Cannoni segretario del Pd locale e già vicesindaco della precedente amministrazione. E Risini a tutti loro augura un "in bocca al lupo" per poi salutare "con affetto" tutti i concittadini.