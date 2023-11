Sindaco, il toto-candidati. Ufficializzato solo Baiocco. Quanta confusione nel Pd

Al momento il solo annuncio ufficiale è quello di Alternativa popolare, il partito di Stefano Bandecchi schiera infatti l’ex calciatore del Perugia, Davide Baiocco a candidato a sindaco della città per il prossimo 9 giugno, giorno delle elezioni amministrative. Poi c’è il centrodestra che non ha ufficializzato la candidatura di Margherita Scoccia, che però di fatto è una certezza: l’assessore all’Urbanistica del Comune andrà a rappresentare l’attuale coalizione che governa la città a cominciare dal suo partito Fratelli d’Italia, insieme a Lega, Forza Italia, Umbria Civica e Civitas. Partiti e Forze Civiche che vedranno l’adesione di personaggi che hanno cambiato partito o addirittura coalizione. Incerta la scelta di Progetto Perugia, la lista civica che fa parte della coalizione guidata da Andrea Romizi, che intanto a fine mese scenderà in campo con la candidatura di Edi Cicchi, anche lei assessore comunale (Welfare) determinata però a tenere il punto nonostante gli ‘avversari’ continuino a dire che alla fine l’accordo ci sarà. Per Cicchi non c’è insomma alcuna certezza, mentre qualche chance in più di correre da primo cittadino potrebbe avercela Giacomo Leonelli, segretario regionale di Azione che il partito ha indicato come candidato a Palazzo dei Priori. La certezza è insomma che Azione lo ha scelto, ma qui si apre il gioco delle trattative : per ora con il partito di Calenda parlano "+Europa", "Civici per" e Socialisti per Perugia e non escluso che formino una coalizione. E qui c’è da capire come si muoverà Italia Viva: il consigliere regionale Andrea Fora e pure il consigliere comunale Emanuela Mori sembrano strizzare l’occhio al centrodestra.

E il Pd che farà? Se dovesse coalizzarsi con il Movimento 5 Stelle, perderebbe sia Azione e che Italia Viva. Intanto però si ragiona sul candidato di bandiera: la segreteria regionale resta convinta di puntare su Paolo Berardi, il professore universitario che però scenderà eventualmente in campo senza alcuna targa politica. E poi c’è Marko Hromis, consigliere comunale del Pd, per il quale 130 iscritti Dem hanno firmato come candidato alle primarie. Sempre che si facciano e sempre che non spunti fuori Serse Cosmi...

Michele Nucci