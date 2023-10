Sindacati in pressing sui parlamentari

TERNI Pressing dei sindacati dei metalmeccanici (Fiom, Fim, Uilm, Fismic e Ugl) sui parlamentari eletti in Umbria per sollecitare il Governo sull’agognato accordo di programma per Ast, a cui è legato il piano industriale da un miliardo d’investimenti (annunciato oltre un anno e mezzo fa). I sindacati hanno incontrato Emma Pavanelli e Walter Verini, Anna Bonfrisco, Beatrice Covassi, Salvatore De Meo e avuto contatti con Anna Ascani, Emanuele Prisco, Raffaele Nevi e Franco Zaffini. Contattata anche l’eurodeputata Daniela Rondinelli. "Tutti i parlamentari hanno condiviso di sollecitare i ministeri deputati - fanno sapere i sindacati – al fine di giungere in tempi rapidi alla definizione dell’accordo di programma"