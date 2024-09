"Sicurezza stradale, la priorità". Piano straordinario a San Giustino

SAN GIUSTINO – Nel comune di San Giustino (anche a seguito del terribile incidente in cui persero la vita quattro ragazzi) la sicurezza stradale è una priorità sul tavolo della nuova giunta guidata dal sindaco Stefano Veschi. Tanto che è la questione che viene maggiormente sollevata durante le assemblee dalla popolazione. Ora in fase di elaborazione nuove misure e campagne verso i giovani. "Rafforzare e coordinare gli interventi a beneficio della sicurezza stradale" era l’obiettivo dell’incontro tra amministratori locali, rappresentanti della Provincia, il presidente di Aci Ruggero Campi, il comandante della Polizia Municipale Nicola D’Avenia e vari tecnici. L’iniziativa è stata voluta e promossa dal sindaco e dall’assessore Simone Selvaggi: "Emerge forte l’esigenza di intraprendere un percorso per incrementare la sicurezza delle nostre arterie, percorso che non può prescindere dal coinvolgimento di tutti coloro che a vario titolo hanno competenze in materia. È il tema che negli incontri con i cittadini, più di frequente viene sollevato. Siamo decisi a lavorare in modo sinergico, con tutti i soggetti che possono contribuire, per cercare di ridurre la pericolosità e far crescere la consapevolezza che le strade possono e devono essere uno spazio sicuro per tutti". Da qui la decisione di "predisporre un piano straordinario di interventi, nell’ottica di ridurre in primis la velocità che nelle nostre strade si registra", precisa ancora il Comune. È stato fatto il punto sugli interventi che interessano le vie provinciali che attraversano il territorio sangiustinese, la SP 100 e la SP 200. Non solo cantieri: sarà posta particolare attenzione alla sensibilizzazione dei giovani verso le tematiche relative alla sicurezza stradale, con il coinvolgimento degli studenti in collaborazione con la Polizia Municipale.