Sicurezza: in arrivo le telecamere

CERRETO DI SPOLETO Arriva l’occhio indiscreto delle telecamere a fini di sicurezza. Al via il progetto di videosorveglianza che renderà il caratteristico borgo della Valnerina un posto più sicuro. Grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno, il Comune è in grado di avviare il progetto di installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso per l’implementazione della sicurezza urbana. Il progetto, del valore di 22 mila euro in parte cofinanziati dall’Ente, prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza in grado di garantire la sicurezza del territorio mediante la collocazione di videocamere ad apparecchiature per la lettura delle targhe in più punti strategici. Il finanziamento permetterà di avviare un progetto di controllo che sarà poi esteso al restante territorio, per prevenire e contrastare le forme di illegalità e promuovere il rispetto del decoro urbano.