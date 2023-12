Sicurezza e prevenzione. Lavori al Canale di Moiano

È in corso la manutenzione straordinaria del Canale di Moiano. Lo rende noto il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini. "A seguito delle numerose sollecitazioni che abbiamo inviato – comunica – sono finalmente in corso la pulizia e la manutenzione straordinaria dei tratti più critici del Canale artificiale che attraversa la frazione di Moiano. Un intervento necessario per garantire la funzionalità idraulica del corso d’acqua, anche in considerazione della violenza degli eventi meteorologici che colpiscono il nostro paese negli ultimi tempi. Prosegue così la prevenzione e la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico che stiamo portando avanti da settembre, con il rifacimento delle cunette, la pulizia a tappeto delle forazze e delle caditoie, la manutenzione del verde, con particolare attenzione alla stabilità delle alberature, e la stretta collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Valdichiana che effettua puntuali e importanti operazioni di pulizia dei fossi e torrenti".