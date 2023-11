Si ritrovano a Foligno 60 anni dopo l’ultima volta

L’amicizia vera vince sul tempo. Ed è così che sette amici si sono ritrovati a Foligno, dopo sessant’anni dall’ultima volta che si erano visti. Un incontro del tutto casuale tra ‘vecchietti ancora arzilli’, come si definiscono loro stessi. Il motore dell’incontro è stato ‘il Ranger’, ovvero Orlando, così chiamato proprio per le sue capacità organizzative e risolutive. Orlando, in maniera casuale, ha incontrato Caramella, ovvero Silvano, che vive a Roma come molti altri. Da lì l’idea del ritrovo anche con Nando (Pasticca). Entusiasmo immancabile nel riunire tutto il gruppo. Ed ecco quindi che al tavolo arrivano anche Fernando, Giuseppe, Franco e Paolo. Per ritrovarsi, il gruppo lascia per qualche ora mogli, figli, nipoti, famiglie e hobby. All’ordine del giorno il racconto di innumerevoli aneddoti. Scontato il paragone con le nuove generazioni, che si trovano ormai quotidianamente con decine di persone sui social ma senza incontrare e conoscere qualcuno con il quale stringere una vera amica come quella di questi signori ormai 80enni. E’ stata ricordata, con commozione, la difficile vita dei primi anni del secondo dopoguerra ma anche le romantiche peripezie delle loro conquiste. "Autentiche strategie da veri e propri rubacuori – raccontano - nulla da invidiare ai moderni metodi digitali", raccontano. Insomma una scorpacciata di ricordi che li ha riportati, come a bordo di un marchingegno magico, tutti indietro nel tempo.