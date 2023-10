Si presenta. Roberta. Palazzetti

Entra nel vivo l’organizzazione della campagna elettorale in vista delle elezioni comunali della primavera prossima. Dopo la candidatura annunciata dall’ex comandante della polizia stradale Stefano Spagnoli, che punta ad ottenere il consenso di tutto il centrodestra in uno scontro frontale con il sindaco uscente Roberta Tardani, domani sarà la volta della presentazione di Roberta Palazzetti (nella foto), la manager che si candida a sindaco per la lista “Proposta civica“, di cui è coordinatore Alessandro Punzi, uno dei promotori dell’associazione “Cantiere Orvieto“.

L’appuntamento è alle 18.30 all’hotel Palazzo Piccolomini. Come anticipato nei giorni scorsi da La Nazione, Roberta Palazzetti, manager di esperienza internazionale nel settore del tabacco con un passato anche alla Procter and Gamble, correrà con una sua lista civica in cui figureranno commercianti, imprenditori e altre figure professionali con una collocazione politica trasversale. Palazzetti e Spagnoli rappresentano due concorrenti diretti per Roberta Tardani che ha da tempo annunciato la sua candidatura e che condivide con gli alti due il proprio elettorato di riferimento. A fare la differenza sarà ovviamente la decisione che prenderanno i vertici dei partiti della coalizione di centrodestra per i quali il nome di Spagnoli viene indicato come principale punto di riferimento. Più in ritardo è invece il Pd, il cui elettorato potrebbe subire il “fascino“ della top manager che ha anche vari esponenti di sinistra tra i propri supporter.