Si presenta il Trestina Volley: "Crescere con etica e ambizione"

CITTÀ DI CASTELLO – Con entusiasmo e spirito di determinazione, il Trestina Volley, giunta al suo terzo anno di attività, ha presentato in Comune i nuovi obiettivi per la stagione 2024/25, tracciando una rotta ambiziosa che punta a rafforzare il percorso di crescita della società. Giocatrici, staff tecnico e dirigenti, guidati dal presidente Michele Montanucci, hanno illustrato le sfide per la stagione condividendo la visione comune di un futuro costruito "sulla costante ricerca dell’eccellenza, sul gioco di squadra e su una solida etica sportiva". Tra i presenti all’iniziativa anche l’amministratore delegato Femac, Francesco Fratini, nuovo main sponsor della prima squadra. Nell’occasione è stato presentato il roster Femac Trestina Volley, squadra di massima categoria nel comune di Città di Castello che parteciperà al Campionato nazionale di serie B2. Tra le novità anche "Tre Break", il nuovo magazine che accompagnerà il campionato.