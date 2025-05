Sì del Consiglio al bilancio consuntivo 2024

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo relativo al 2024. Un documento contabile che certifica, a parere di Forza Italia, "la salute finanziaria del Comune e premia l’efficacia dell’azione amministrativa portata avanti con responsabilità e serietà da tutta la maggioranza". "I numeri parlano chiaro – sottolinea FI – il fondo di cassa al 31 dicembre 2024 è pari a oltre 4 milioni e mezzo, una cifra importante che evidenzia la solidità finanziaria dell’ente. Questo risultato ha consentito al Comune di non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, confermando una gestione virtuosa delle risorse. Eccellente l’indicatore di tempestività dei pagamenti, fissato a una media di soli 8,65 giorni: segno di una macchina amministrativa efficiente e puntuale nei confronti di fornitori e imprese". Le entrate accertate da recupero evasione Imu registrano un incremento di 116mila euro rispetto al 2023, e sono in crescita anche gli introiti derivanti dalla legge Bucalossi. "Queste risorse – afferma la segreteria comunale di FI – sono state impiegate in investimenti strategici, raggiungendo percentuali record nella destinazione a opere pubbliche e miglioramento dei servizi. Una particolare attenzione è stata riservata alle famiglie, ai giovani e agli anziani. Todi continua a garantire un livello elevato di servizi anche in tempi economicamente complessi".

s.f.