Terni, 23 ottobre 2024 – Incidente stradale stamani intorno alle 09 a San Gemini. Un’auto, per cause in corso di accertamento, si è cappottata autonomamente in via Venatore.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco della centrale di Terni per liberare la conducente dall’auto. Una volta estratta dal veicolo, la conducente è stata consegnata alle cure del 118.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.