Si apre la stagione di “Food and Jazz dal Vino“ con la danza contemporanea ispirata a Edith Piaf

A grande richiesta torna al Ristorante Giò la stagione di “Food and Jazz dal Vino“ con la direzione artistica della Perugia Big Band (nella foto), che festeggia 50 anni di attività e con una formula che unisce sapori e spettacoli live. Si parte questo sabato con una serata “off” dedicata alla danza, al cibo e alle musiche d’Oltralpe. Alle 20 c’è un buffet a tema di prodotti e vini tipici francesi poi alle 21 la “Rome International Dance Academy“ porterà in scena “Amore e Passione“, uno spettacolo di danza contemporanea ispirato alle canzoni e alla vita di Edith Piaf: i danzatori daranno vita a quadri dedicati alla storia delle celebre cantante, in un collage interpretativo danzato che alterna momenti di profonda solitudine ad altri di passione, amore e gioia. "Siamo convinti – dice Alberto Guarducci, responsabile operativo di Apicehotels – che questa proposta sia un’ottima opportunità anche per tanti appassionati di danza e soprattutto per giovani allieve e allievi delle scuole di danza perugine, ai quali abbiamo riservato uno speciale sconto Under 18". Prenotazioni, anche su WhatsApp, allo 075.5731100.

La stagione di Food and Jazz dal Vino, spiegano i curatori Alberto Mommi, Fabrizio Rapastella e Mauro Radici di Perugia Big Band, proseguirà "con l’obiettivo di celebrare l’arte dell’incontro, a tavola e sul palco, con i solisti dell’orchestra che accolgono amici e colleghi musicisti di fama". Così il 27 gennaio cena-concerto con la voce di Greta Panettieri che incontra il piano di Manuel Magrini, il 14 febbraio San Valentino in jazz con Marta Giuglioni (voce) e Nico Tangherlini (piano) insieme a Massimo Morganti al trombone. E ancora il 3 marzo si esibiranno Roberto Tarenzi al piano e Lorenzo Bisogno al sassofono, infine il 6 aprile serata conclusiva con Francesco Taucci (tastiere e piano) con le percussioni e le ritmiche di Zeno Le Moglie e Alessandro Nitti.