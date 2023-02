Si allarga la “Bacheca del riuso“

NARNI E’ attiva sia a Narni che a Calvi dell’Umbria la “Bacheca del Riuso“. “Si tratta di una vetrina virtuale, accessibile da smartphone tramite l’app Junker – spiega il Comune di Narni - dove chiunque abbia un oggetto di cui intende disfarsi, invece di buttarlo, può fotografarlo e metterlo a disposizione di altri". L’iniziativa è dell’Asm che, dopo aver fatto partire il progetto su Narni due anni fa, lo ha adesso esteso anche al Comune di Calvi per incentivare la pratica del riuso facile, gratuito e sicuro tramite l’app. A Narni, riferisce il Comune, la usa più di una famiglia su due (57 per cento di download), a Calvi dell’Umbria, Junker è stata addirittura scaricata da tutti i nuclei familiari. Sulla bacheca virtuale vengono caricate le foto degli oggetti non più utile per una famiglia che possono essere consultati, in forma anonima, da altre persone navigando tra le categorie per migliorare la ricerca. In caso di interesse, basta compilare un breve form per essere messi in contatto con l’inserzionista e organizzare il ritiro dell’oggetto. All’interno della Bacheca non sono previsti scambi economici. Con la app si possono mettere a disposizione libri, piccoli elettrodomestici, accessori per bambini ma anche mobili.

"Con questa iniziativa - dichiara l’assessore all’ambiente di Narni, Giovanni Rubini - si riattiva un servizio utile sia per i cittadini che per l’amministrazione comunale. Una corretta raccolta differenziata dei rifiuti permette anche il riciclo, il riuso e il riutilizzo. Sandro Spaccasassi, pari grado del Comune di Calvi aggiunge: "Il 2023 si è aperto con importanti novità in materia di rifiuti. L’amministrazione mette a disposizione dei cittadini un nuovo servizio totalmente gratuito, appunto la bacheca, che si trova all’interno dell’applicazione Junker, dove è possibile dare una seconda vita a tutto ciò che non serve più e che diversamente sarebbe finito tra rifiuti. Lo scopo di questo servizio è quello di riutilizzare i beni in buono stato a costo zero".