Showroom arredamento. Barlozzini in via Fani al posto di Carpano

Con l’apertura dello show room Barlozzini, al posto della ex Carpano, in via Fani torna in pareggio il bilancio tra la natalità–mortalità dei negozi. Infatti negli ultimi mesi, in quella che è una delle strade più prestigiose del centro storico, avevano abbassato le saracinesche diverse attività, comunque rimpiazzate da altre, come Vestopazzo e EBarrito. Ora rimane da vedere come si svilupperà la gestione di altre importanti location rimaste vuote, tra cui l’ex profumeria Franchi di piazza Italia.