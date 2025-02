’Sfrattato’ il Città di Castello Calcio. Ed è bufera su Pecorelli tesserato

Un periodo certamente non facile per l’Ac Città di Castello alle prese con parecchie difficoltà che rischiano di travolgere la storia del club. In queste ultime ore la società è alle prese da una parte col tesseramento di Davide Pecorelli che ha ingenerato numerose critiche, dall’altra con le difficoltà nel trovare spazi per gli allenamenti dato che il club non può usare lo stadio. La stagione era iniziata già in modo non semplice per gli allenamenti: prima a Palazzo del Pero, poi a Santa Lucia, ora sul percorso verde lungo il Tevere. Ma proprio ieri mentre i ragazzi si stavano allenando nella zona della Pro Agri sono stati invitati ad andarsene.

La scena è stata ripresa col cellulare ed è girata su svariate chat col mister Mambrini che tuona: "Il Città di Castello non sa più dove allenarsi". La storia del mancato spazio per gli allenamenti riguarda le pendenze che la società ha con Polisport, partecipata del Comune che gestisce l’impianto. "All’amministrazione comunale – si legge in una nota diramata ieri dall’ente – interessa unicamente che i fruitori degli impianti sportivi, tutti, assolvano agli impegni finanziari nell’utilizzo dell’impiantistica nei confronti della nostra partecipata concessionaria, Polisport": poche righe rese pubbliche dal comune di Città di Castello che concede alla squadra tifernate il campo sportivo solo per le partite (milita nel campionato di Eccellenza). Ma in queste ore la squadra è travolta anche da un’altra vicenda; quella del tesseramento di Davide Pecorelli, l’ex imprenditore che rischia di essere estradato in Albania. L’Ac Città di Castello ha annunciato in settimana di averlo tesserato: probabilmente sarà in campo domani -alla soglia dei 50 anni- nella partita contro l’Olympia Thyrus San Valentino. La notizia del tesseramento di Pecorelli è stata accolta con numerose critiche, tra il serio e l’ironico soprattutto nei social con alcuni commenti al limite; tanto che il comune di Città di Castello prende le distanze. "Non è nelle competenze dell’ente intervenire o meglio "sindacare" sulle scelte sportive di qualsiasi società: scelte che in totale autonomia spettano a loro nel rispetto delle regole. Chiunque però stia provando a mescolare quelle vicende sportive o iniziative autonome della società di calcio con quelle amministrative cerca solo di avere personale visibilità con obiettivi che non sta a noi a giudicare", precisa il Comune che non esclude azioni di tutela.