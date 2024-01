Settemila al Capodanno in piazza San Domenico

Quasi 7mila. Capodanno boom per Foligno, nel consueto concerto del Paiper Festival che ha ospitato i Boney M, la band simbolo degli anni ’70 e ’80, con venti album all’attivo e un successo strepitoso. Il quartetto si è ritrovato sul palco di piazza San Domenico, cornice inedita per il capodanno folignate abituato alla tradizionale piazza della Repubblica. Nessun problema perché la location, più grande e quindi potenzialmente difficile da riempire, a stento è riuscita a contenere i tanti visitatori accorsi per ballare sulle note dei più grandi successi dei Boney M. I cantanti hanno tenuto banco e hanno avuto modo di visitare anche Foligno, insieme all’organizzatore del Paiper, Carlo Delicati. "Il successo dell’evento è stato sotto gli occhi di tutti – spiega Delicati – e anche la pioggia, che ci ha beccato per circa un’oretta, non ha cambiato i nostri programmi. Forse proprio per il tempo che si prefigurava incerto, la gente è arrivata in piazza più tardi del previsto e con più calma, ma siamo davvero contenti del risultato". Sul palco hanno avuto un momento anche i rappresentanti di Castel Ritaldi, Trevi, Montefalco e Gualdo Cattaneo. Una sorta di gemellaggio con i comuni rappresentanti dell’olio e del vino, che hanno consegnato le loro specialità ai Boney M. Continua dunque il grande rapporto tra città e Paiper Festival, ’depositario’ del capodanno folignate. "Faremo il possibile per la nostra città, abbiamo grandi idee", dice Delicati non nascondendo le difficoltà a cui questo genere di eventi devono far fronte. Sul palco, al conto alla rovescia di mezzanotte, il sindaco Stefano Zuccarini, gli assessori e il presidente della Quintana, Domenico Metelli.

Ale.Orf.