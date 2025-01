"Servono più personale e una nuova sede"

"Nonostante i 37 nuovi ingressi degli ultimi tre anni, l’organico di 131 unità risulta praticamente invariato rispetto al 2021 quando eravamo 128 unità, e non adeguato alle previsioni normative e alle esigenze di servizio. Diventa sempre più urgente inoltre il trasferimento del Comando in una nuova sede che permetta di lavorare in condizioni più sicure e dignitose". E’ uno dei passaggi dell’intervento della comandante della polizia locale di Perugia, Nicoletta Caponi che dopo aver ripercorso le tappe salienti della vita di San Sebastiano (militare romano al tempo di Diocleziano, martirizzato per aver sostenuto la fede cristiana), ha spiegato che l’anno appena trascorso è stato un anno molto impegnativo per il corpo di polizia locale di Perugia, avendo dovuto gestire manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale come, tra gli altri, il giro d’Italia di ciclismo, Eurochocolate, Umbria jazz, il festival del giornalismo, senza dimenticare le due tornate elettorali ed i servizi notturni e di ordine pubblico sempre inseriti nel più ampio meccanismo di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Su questo ha ricordato l’attività di controllo del territorio dell’ufficio sicurezza urbana, dal nucleo decoro urbano e dai nuclei decentrati di quartiere, sfociata in particolare nelle bonifiche di immobili e aree pubbliche occupati e la proficua attività di contrasto ai fenomeni di imbrattamento di immobili con scritte e disegni nonché l’attività di prevenzione e contrasto al fenomeno del disagio minorile.

A Fontivegge in particolare si è provveduto al controllo di 241 veicoli, con 94 sanzioni al cds elevate. 3 le patenti ritirate, 654 le persone identificate, 5 le espulsioni, 3 sequestri di droghe, 15 le notizie di reato (4 per il reato di spaccio), 783 gli accertamenti su esposti, 649 gli accessi in immobili, 13 le bonifiche di occupazioni abusive, 7 i sequestri penali, 120 le attività volte a contrasto della prostituzione,