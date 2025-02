Serie di furti e vandalismi all’alba . Assalto al cuore indifeso della città

Raid di furti e vandalismi in pieno centro all’alba di ieri. Tentato furto al bar Evangelisti di via Angeloni e furto messo a segno al malcapitato negozio per bambini Cicogna di via Mazzini (forzando l’ingresso di via delle Portelle), un’attività commerciale che in tre mesi ha subito ben cinque raid dei ladri e una rapina a mano armata. Al bilancio della notte-brava di San Valentio si aggiunge il danneggiamento di un paio di auto in sosta nella zona, che in teoria (via Mazzini a parte) dovrebbe essere presidiata dalle telecamere della Ztl.

Ad entrare in azione sarebbe stata una banda intorno alle 5. "I danni sono ingenti – commenta la titolare del bar Evangelisti –, hanno danneggiato il vetro antisfondamento di una delle vetrate d’ingresso e le serrature. Non saprei quantificare, ma temo il peggio. Il locale è dotato anche di un sistema d’ allarme che non è entrato in funzione in quanto i ladri non sono riusciti a entrare. Era già successo in passato, ci rimboccheremo le maniche anche stavolta".

Le testimonianze dei residenti indicherebbero un blitz scattato intorno alle 5 nel cuore della città, reduce dalla notte del patrono San Valentino. A Cicogna i ladri sarebberpo riusciti a rubare alcuni articoli. A gennaio scorso lo stesso negozio era stato preso di mira da un rapinatore armato di pistola che aveva minacciato la commessa. Cinque i furti e i tentativi subiti da dicembre ad oggi. Un centro cittadino che si conferma terra di nessuno.