Senza documenti e clandestini. Arrestati

UMBERTIDE – Avevano violato a vario titolo le leggi sull’immigrazione: due uomini sono finiti nei guai. I carabinieri della Stazione di Umbertide hanno arrestato un 29enne, di nazionalità marocchina e denunciato un connazionale di 31 anni. I due, domiciliati a Umbertide, erano presenti sul territorio nazionale in violazione della legge sull’immigrazione. Sono stati fermati all’interno di un’auto ed erano senza documenti. Risulterà poi che il 29enne non poteva rientrare in Italia dopo che era stato allontanato nel 2019 mediante accompagnamento alla frontiera aerea. Era dunque rientrato clandestinamente e ora a suo carico il giudice ha emesso un nuovo decreto di espulsione. Per il 31enne è scattata invece la denuncia poiché risultato illegale sul territorio nazionale.