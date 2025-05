Semina il panico in centro. Minacciati i clienti dei locali

Avrebbe seminato il panico in piazza Grimana. Minacciato e terrorizzando i clienti di alcuni esercizi commerciali della zona. Episodi che si sarebbero ripetuti in diverse occasioni, allarmando tanto i commercianti che i residenti, vista la presenza di quest’uomo che manifestava una evidente inclinazione alla violenza. Fino all’altra sera, quando al numero unico di emergenza sono arrivate numerose segnalazioni per la presenza "ostile" di un giovane che, presumibilmente ubriaco, stava infastidendo in maniera sempre più importante, gli avventori del bar della piazza. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Perugia Fortebraccio che hanno finito per arrestare l’uomo, identificato per un 34enne albanese. E dagli accertamenti effettuati è emerso che il cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, non era nuovo ad episodi di questo tipo, visto che, appunto, si è accertato come nei giorni precedenti sia stato il protagonista di numerosi episodi di minacce e atteggiamenti violenti nei confronti degli avventori di alcuni esercizi commerciali della zona.

Intervenuti tempestivamente sul posto, inizialmente con il supporto di personale della Guardia di finanza, i carabinieri hanno invitato il soggetto ad allontanarsi dal locale. Ma il 34enne, secondo quanto riferisce il comando provinciale dei carabinieri, in evidente stato di ubriachezza, avrebbe risposto avventandosi sui militari. Nonostante le difficoltà, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a condurlo presso gli uffici del Comando Provinciale di Perugia, dove è stato dichiarato in stato di arresto per l’aggressione messa in atto nei confronti degli uomini dell’Arma che tentavano di bloccarlo. Il 34enne è stato, quindi, giudicato con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e il giudice per le indagini preliminari di Perugia ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma. Le indagini sulle azioni riconducibili all’indagato sono ancora in corso per valutare eventuali ulteriori provvedimenti a suo carico.