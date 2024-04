Sellano, assalto dei visitatori al “Ponte Tibetano“

Il Ponte Tibetano? Un pienone tira l’altro. Il grosso interesse delle testate televisive e giornalistiche straniere ha fatto sì che l’imponente struttura di Sellano continui a catturare l’interesse dei turisti italiani e stranieri. Era accaduto già in occasione del week-end pasquale e la massiccia presenza di visitatori è aumentata in occasione del recente ’ponte’ del 25 aprile. E con le tante prenotazioni che continuano ad arrivare, appare certo che il prossimo primo maggio il flusso dei turisti sarà ancora superiore. Tutto questo a conferma che la realizzazione del Ponte Tibetano, che con i suoi 517 metri di lunghezza e i 175 metri dal suolo è il più alto d’Europa, oltre a rappresentare un fenomeno turistico per Sellano e per l’intero territorio della Valnerina è già una confortante risorsa economica per le attività commerciali e ricettive. Insomma un record di presenze che premia coloro che hanno ideato questa infrastruttura, una scommessa già vinta. Boom di turisti che ‘obbliga’ coloro che curano l’organizzazione per l’attraversamento del Ponte Tibetano ad anticipare l’apertura feriale, forse già a metà maggio. Il governo cittadino è ora costretto ad affrettare i tempi per realizzare idonee infrastrutturee parcheggi necessari ad accogliere i turisti nel migliore dei modi.

C.Lu.