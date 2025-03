Segnali di rinascita dopo il sisma . Riaprono l’hotel e il ristorante

A nove anni dal sisma, la famiglia Bianconi è pronta a rialzarsi, a nove anni dal sisma riaprono il più antico ristorante dell’Umbria, il Granaro del Monte 1850, e lo storico hotel Casa Bianconi (ex hotel Grotta Azzurra). L’appuntamento è fissato per il 29 marzo alle 11 e sarà una grande emozione per questa famiglia che non ha mai mollato, nemmeno dopo aver perso, dal 2016, l’80% del suo fatturato e della sua dimensione ricettiva e ristorativa. Da Casa Bianconi e dal Ristorante Granaro del Monte 1850 è partita una lunga storia imprenditoriale che oggi ha raggiunto la sesta generazione. Questa riapertura segna un nuovo passo in avanti verso la ripartenza turistica ed economica di Norcia. L’hotel si affaccia sul corso principale di Norcia e su piazza San Benedetto ed è stato da sempre riferimento importante per tutta la comunità. Un luogo di ospitalità, del buon mangiare "etico e giusto", che ha fatto della sostenibilità il suo credo e il motore di ogni progetto: dalla collaborazione diretta con i migliori fornitori locali, all’utilizzo e alla promozione delle eccellenze umbre, dall’offerta di esperienze autentiche, alla promozione di un turismo responsabile. Da anni la famiglia Bianconi mette al centro del suo operare un’idea di qualità sostenibile che passa per la protezione e valorizzazione della biodiversità in cucina, per una riduzione della produzione di rifiuti ed un innalzamento della differenziata fissato come obiettivo per il 2025 al 90%. L’hotel ed il ristorante sono totalmente alimentati ad elettricità e per questo si sono dotati di una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. "Riaprire lo storico hotel di famiglia dopo quasi 9 anni di stop - spiegano Vincenzo e Federico Bianconi - è il momento che segna il nostro ritorno a casa, la nostra sfida imprenditoriale con il presente ed il futuro, in un luogo bellissimo dentro e fuori queste mura. Siamo certi che Norcia, un passo alla volta, tornerà ad essere destinazione capace di attrarre viaggiatori da ogni parte del mondo ispirando anche la loro vita con gli insegnamenti benedettini, la natura selvaggia del parco nazionale dei Sibillini ed i valori di una comunità che ha fatto della resilienza, del rispetto per le tradizioni, per la natura e le persone, il proprio modello di vita". All’inaugurazione parteciperanno gli amici di Norcia e numerosi rappresentanti del mondo istituzionale, religioso ed imprenditoriale.