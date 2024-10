“Seduzioni e sedizioni”. Omaggio a Venanti tra parole e lirica

“Seduzioni e sedizioni” – L’eterno femminino nell’arte” è il titolo dell’evento in memoria del pittore perugino Franco Venanti (nella foto), a poco più di un anno dalla sua scomparsa. L’appuntamento è per questo venerdì alle 17 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri a Palazzo Gallenga e rappresenta la seconda iniziativa dell’Agimus della sezione dedicata alle “Memorie eccellenti perugine”, dopo la commemorazione dello storico Pompeo Pellini.

L’appuntamento, a ingresso libero, prevede una relazione di Sandro Allegrini, che di Venanti fu amico e che con lui realizzò eventi e pubblicazioni. Per la parte musicale, si terrà concerto lirico con arie e duetti d’amore nel melodramma con il soprano Cherrinia Wanderpuye e il tenore FeiYe Wang che eseguiranno musiche di Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi, accompagnati al pianoforte da Stefano Ragni. Con saluto del rettore dell’Università per Stranieri, Valerio De Cesaris.