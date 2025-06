Sedicenne trova un portafoglio con 3.500 euro: lo consegna ai carabinieri

Perugia, 11 giugno – Un gesto al quale non siamo abituati eppure è successo: un ragazzo di 16 anni ha trovato un portafoglio con 3.500 euro all'interno e lo ha consegnato ai carabinieri. Accade a Marsciano. A perdere il portafoglio, contenente anche documenti personali e carte di credito, era stato un uomo di 71 anni, che aveva presentato denuncia di smarrimento alla locale stazione dell'Arma. Poche ore dopo il sedicenne si è recato nella stessa caserma, accompagnato dal padre, per consegnare il portafoglio ritrovato all'interno di un parcheggio situato nei pressi di un noto centro commerciale di Perugia.

Osservando i documenti all'interno, il giovane era risalito al comune di residenza del proprietario, decidendo di portarlo direttamente ai carabinieri di Marsciano. Grazie a questo gesto, i militari dell'Arma, che sottolineano il "grande senso civico" del ragazzo, sono riusciti in pochi minuti a rintracciare il legittimo proprietario e a restituirgli l'intero contenuto del portafoglio. L'uomo, profondamente commosso e riconoscente per l'onestà dimostrata, ha voluto premiare il giovane con una ricompensa in denaro. "Un gesto semplice - commentano carabinieri - ma che rappresenta un esempio concreto di integrità e senso di responsabilità da parte delle giovani generazioni, valori che meritano di essere riconosciuti e condivisi".