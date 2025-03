"Scuole di specializzazione. Presto la riattivazione"

PERUGIA - "Nel 2023 le tre specializzazioni (Otorinolaringoiatria Anestesiologia e Cardiologia) sono state sospese per mancanza di organico, ma già nel corso dell’anno sono state reperite le risorse da parte dell’Ateneo per effettuare reclutamenti ad hoc al fine di garantire il numero di docenti sufficienti alla riattivazione delle stesse". A dirlo la presidente della Regione, Stefania Proietti, che ha risposto a una interrogazione del consigliere di opposizione, Nilo Arcudi. "La crisi nazionale si riflette sulle scuole di specializzazione perugine, termometro della salute del sistema perché in Umbria 700 specializzandi medici e 48 non medici sono all’interno dei reparti – ha aggiunto - Pertanto le scuole citate non sono perse, ma sono in corso di riattivazione perché alla stessa riattivazione mancava purtroppo soltanto il parametro di numerosità dei docenti". Nella replica, Arcudi ha detto di "apprezzare il fatto della condivisione da parte della Giunta della preoccupazione sottolineata nell’atto. Segnaliamo questioni che possono essere affrontate nell’interesse della nostra comunità".