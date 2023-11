Scuolabus contro un palo, due bambini in ospedale. Il racconto dell’autista

Castiglione del Lago, 9 novembre 2023 – Racconta di aver tentato di schivare un’auto che per un errore di manovra stava arrivando addosso allo scuolabus. Così l’autista del pulmino che ieri mattina è finito contro un palo, provocando terrore tra le famiglie dei piccoli studenti della scuola materna che viaggiavano a bordo, si sarebbe giustificato con i carabinieri ricostruendo la dinamica dell’incidente avvenuto poco prima del suono della campanella in via Fratelli Rosselli ad un passo dall’ingresso della scuola.

I bambini stanno bene, per fortuna. Malgrado un iniziale panico per il fatto che due dei quattordici studenti (tra i cinque e i sei anni di età) che si trovavano sul mezzo al momento dell’incidente sono stati trasferiti in ospedale. Secondo quanto ricostruito lo scuolabus si stava immettendo nella stradina della scuola, cioè dalla strada principale stava svoltando nella via protetta dell’istituto protetta da sbarra. La velocità era quindi estremamente limitata, per quanto la dinamica sia ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, sembrerebbe che a causare la sterzata dell’autista, che ha condotto il bus contro il palo frontalmente, sia stata la manovra improvvisa di un mezzo che poi non si è fermato. Dei due bambini trasferiti in ospedale per accertamenti uno era stato già dimesso intorno alle 13 di ieri e ha fatto ritorno alla propria abitazione mentre l’altro dopo lacune ore di osservazione è stato dimesso in serata, mentre quasi tutti gli altri compagni sono entrati regolarmente in classe nel corso della mattina. Sempre nel pomeriggio di ieri è arrivata anche la nota ufficiale del Comune di Castiglione del lago che ha seguito minuto per minuto la vicenda "per noi la cosa più importante è la salute dai bambini e siamo in costante contatto con le famiglie" ha risposto nell’immediato il sindaco Matteo Burico. Più tardi una nota del Comune ha spiegato: "Due dei 14 alunni presenti nello scuolabus, per puro scopo precauzionale, sono stati trasportati presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La ditta Tiemme, gestore del servizio di trasporto scolastico, in collaborazione con il personale del Comune, ha organizzato il rientro odierno degli altri bambini presenti sul mezzo accidentato e da domani mattina (oggi, ndr) metterà in servizio un nuovo pullman munito di tutte le dotazioni di sicurezza, comprese le cinture di sicurezza a bordo. Relativamente alla dinamica dell’incidente sono in corso i necessari accertamenti a cura delle Forze dell’Ordine".