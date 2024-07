Scuola, maxi-cantiere a Selci Lama. Studenti a lezione nei prefabbricati

Scuole chiuse, cantieri aperti. In vista del maxi cantiere al plesso di Selci Lama sono arrivati i moduli che ospiteranno gli studenti per il prossimo anno didattico. Ha preso avvio proprio in questi giorni il montaggio della struttura temporanea che per l’anno scolastico 2024/2025 ospiterà 9 classi della scuola secondaria di primo grado e le due sezioni della scuola dell’infanzia del polo scolastico di Selci Lama.

"Per settembre la struttura sarà regolarmente in funzione e risponderà a tutti i requisiti di sicurezza e confort idonei ad accogliere i nostri bambini e ragazzi" precisa Simone Selvaggi in una nota diramata dal comune di San Giustino. Si tratta dei lavori di ristrutturazione dell’edificio destinatario del finanziamento del Pnrr di 2 milioni e 900 mila euro che ne consentirà il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico. Un assetto che durerà il tempo del cantiere.

Al termine dei lavori, previsto per agosto 2025, se le tempistiche saranno rispettate, l’area verde che ospita la struttura provvisoria sarà ripristinata e tornerà fruibile nella sua funzione originaria. Si tratta del progetto di messa in sicurezza e riqualificazione della sede di Selci Lama dell’Istituto Comprensivo statale "Leonardo Da Vinci", progetto finanziato grazie ai fondi del Piano nazionale nell’ambito della programmazione in materia di edilizia scolastica.

È di oltre 2 milioni di euro l’importo complessivo dell’appalto per i lavori previsti alla scuola secondaria, lavori che interesseranno anche i locali riservati alla scuola dell’infanzia posti a piano terra dello stabile. Le prime opere si sono svolte all’esterno del plesso anche per consentire per l’intero anno scolastico 2023/24 agli studenti di proseguire le lezioni all’interno delle loro aule. In queste settimane si stanno svolgendo lavori strutturali all’interno dell’edificio e sono in via di predisposizione i moduli prefabbricati che ospiteranno temporaneamente le aule. "L’impiego di prefabbricati si è reso necessario, senza questa soluzione non avremmo potuto dare il via all’adeguamento della scuola per la quale sono stati progettati numerosi interventi", aveva precisato il comune di San Giustino.