Scuola “Mameli“. Ok alla ricostruzione

FOLIGNO Via libera ai documenti d’indirizzo alla progettazione per la demolizione e la ricostruzione di scuola dell’Infanzia, nido e scuola primaria “Mameli“. Si tratta di due interventi legati alla ricostruzione post sisma 2016 e quindi collegati alle ordinanze del commissario Guido Castelli. Per la scuola dell’infanzia e il nido l’intervento è di 1,8 milioni di euro circa. Per la primaria la cifra è di 1,6. Le strutture in esame saranno ricostruite nell’area scolastica di sedime adiacente agli attuali edifici, in considerazione del fatto che gli interventi in esame non risultano altrimenti localizzabili, vista l’indisponibilità nel Comune di Foligno di reperire altre aree da destinare a strutture scolastiche. C’è però un’incognita sui costi. Per l’attuazione di questi interventi, il costo parametrico che la struttura commissariale ha preso in considerazione nel 2021, al momento della programmazione fatta attraverso la piattaforma, non rispecchia gli attuali costi di costruzione, soprattutto alla luce del continuo aumento dei costi dei materiali. L’importo da finanziare definitivamente, quindi, sarà rideterminato all’esito dell’approvazione del progetto nel livello definitivo, a cui potrà essere aggiunto circa il 20 per cento per l’adeguamento dei prezzi previsto dall’ordinanza commissariale. Gli interventi folignati della struttura commissariale saranno in totale 14, su tutto il territorio.