"Scuola di polizia? Bufala elettorale"

ORVIETO "Non esiste nemmeno la più remota possibilità che alla caserma Piave possa essere realizzata una scuola di polizia". A dirlo sono gli esponenti di Proposta Civica, l’associazione che candida a sindaco di Orvieto, Roberta Palazzetti (foto) e che replicano a quanto affermato dal candidato di Fratelli d’Italia, Stefano Spagnoli, il quale aveva compiuto un sopralluogo alla Piave con il rappresentante di un sindacato di polizia. I sostenitori di Palazzetti spiegano che si tratta di un promessa elettorale priva di ogni fondamento.

"Ci siamo presi qualche giorno per attivare un contatto utile, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ci aiutasse a fare il punto in concreto sulla possibilità che alla Piave venga istituita una scuola di polizia. Da fonti certe, ci viene detto che attualmente Orvieto non rappresenta in tal senso nemmeno un’ipotesi remota – sottolinea Proposta Civica – , le ragioni sono varie, a cominciare dalla mancanza di un poligono di tiro, la cui realizzazione sarebbe peraltro di costo elevatissimo ed ancor prima incontra un ostacolo non aggirabile data l’ubicazione entro il perimetro di un centro abitato. Attingendo ad altre fonti sindacali del corpo di polizia, ci sembra di poter concludere che un fascicolo Orvieto non risulta aperto presso il Ministero dell’Interno, la questione per adesso è rubricabile, volendo restare in tema, come uno sparo nel vuoto, sia pure ad effetto, il red carpet, tuttavia, resta attivo e non stupirebbe vedere che anche nei prossimi giorni qualcuno di buona volontà, magari in auto blu, voglia farsi immortalare in loco".